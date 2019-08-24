إنعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا

أنسامد 24 أغسطس /آب - يجتمع قادة دول مجموعة السبع اليوم السبت في فرنسا لعقد قمة دولية يتابعها الرأي العام عبر العالم، مرتقبا إيجاد حلول للأزمات الكبرى وأبرزها الحرب التجارية، البرنامج النووي الإيراني، وقضية حرائق الأمازون الهائلة والمستعرة منذ أيام في البرازيل.



يفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى قمة في ياريس السبت والتي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي، الذي يطالب بحلول عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.



تتناول القمة هذا العام موضوعات كثيرة، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.



وفي ياريس ومحيطها في إقليم الباسك تمت تعبئة 13 ألف شرطي ورجل أمن لضبط الأمن خلال انعقاد القمة. وتحولت المدينة ومنطقة الباسك جنوب غرب فرنسا إلى حصن لاستقبال القادة، بينما أثار تجمع لمعارضين مخاوف من أعمال عنف.



