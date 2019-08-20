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السفارة الأميركية تحذر من هجمات على الطيران المدني في ليبيا
    انسامد - 20 اغسطس - اب - حذرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، من «الهجمات على مرافق الطيران المدني في ليبيا»، معربة «عن قلقها المتزايد من أن هذه الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية»، وفق ما نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

    ونقلت صفحة السفارة عن السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: «في محادثاتي التمهيدية مع الزعماء من جميع الأطراف - ودون أن ننسب الهجمات إلى أي طرف - شددتُ على أن الولايات المتحدة ترى خطرًا كبيرًا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية، وإذا كانت هناك طائرة مدنية اُستُهدفت فهذا سيكون كارثيًّا».

    ومنذ توليه منصبه في 14 أغسطس الجاري، أجرى السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند مباحثات مع عدد من أطراف الأزمة، وذلك بعد أن تعهد «بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا»، في أول تصريح رسمي عقب توليه مهام منصبه.

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