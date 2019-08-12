صحف: من المستفيد من الصراع في ليبيا؟

انسامد - 12 اغسطس - اب - اهتمت الصحف بالصراع في ليبيا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر.



البداية من ليبيا والمواجهة العسكرية بين حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر في محيط طرابلس. صحيفة الحياة تقول إنه وف العسكرية بينهما إلى تبادل ضرب القواعد الخلفية بينهما لعرقلة خطوط التموين والإمداد. ي ظل عجز الطرفين عن تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة، انتقلت المواجهة نقرأ في الصحيف، في حين فشلت قوات حكومة الوفاق في استعادة ما خسرته لصالح قوات حفتر، لكنها منعت سقوط العاصمة.



ة أن الوقائع العسكرية في الميدان تدل على أن قوات حفتر لا تزال تحافظ على مواقعها جنوب العاصمة لكنها تفشل في إحراز تقدم ملموسدعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه قبل يومين أمام مجلس الأمن إلى إعلان هدنة لعشرة أيام بمناسبة عيد الأضحى. صحيفة لاكروا الفرنسية تعود على هذا الاجتماع وتقول إنه اجتماع يحضر لانعقاد المؤتمر الولى اعتماد الطرفين على المهربين والمهاجرين في هذا الصراع، كما تقول لاكروا إن الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" والقاعدة تحاول الاستفادة من الفراغ الأمني في ليبيا وتؤسس خلايا نائمة قد تنفذ عمليات إرهابية في وقت لاحقطني الليبي المقرر في شهر نيسان/أبريل المقبل. وتشير الصحيفة إ