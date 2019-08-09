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إيطاليا: سالفيني يطالب باجراء انتخابات مبكرة

    أنسامد - 9 اغسطس / آب - أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الايطالي وزعيم حزب الرابطة مساء الخميس انهيار الائتلاف الحكومي، مطالبا بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

    وانفجر الائتلاف الحكومي بين حزب سالفيني وشريكه حركة خمس نجوم بسبب خلاف بين الطرفين حول مشروع لسكك الحديد. ونشبت الأزمة داخل الائتلاف بسبب خلاف بين الطرفين حول مشروع للسكك الحديد بين ليون وتورينو.

    وقال سالفيني الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية "لنذهب فورا إلى البرلمان لإبلاغه بأنه لم تعد هناك أغلبية ولنعد الكلمة سريعا إلى الناخبين".

    وتابع "كررت اليوم لرئيس الوزراء كونتي أنه يتعين علينا التوجه إلى البرلمان على الفور للاعتراف بأن الاغلبية الحاكمة لم تعد موجودة كما يتضح من التصويت حول مشروع السكك الحديد".

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