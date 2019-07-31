صحف:عشرين عاما على تولي محمد السادس حكم المغرب

انسامد - 31 يوليو - تموز - علقت الصحف على ذكرى مرور عشرين عاما على تولي العاهل المغربي محمد السادس زمام الحكم. موقع سليت أفريك يقول إن محمد السادس يجسد استمرارية دقيقة ومنضبطة للملكية في المغرب لكن مع إظهار العاهل المغربي لصورة الرجل العصري المنفتح عن التغيير. نقرأ في موقع سليت أفريك أن عشرين عاما التي قاد فيها العاهل المغربي بلاده كانت انعكاسا لازدواجية بين الحداثة واستمرارية إرث العائلة الحاكمة. قدم الموقع الإخباري حصيلة للسنوات العشرين التي قضاها العاهل المغربي في الحكم وقال الموقع إن المغرب شهد استقرارا كبيرا في عهد محمد السادس، وهو استقرار يبذل المغرب جهودا في إبرازه لإقناع حلفائه والمستثمرين والسياح.



في موقع هسبريس مقال يتساءل عن مدى رضى الشباب المغربي عما تحقق لحد الآن، ونقرأ في موقع هسبريس أنه وبالرغم من كل الإنجازات التي تحققت على مدى عشرين عاما إلا ان السؤال يبقى مرتبطا بمدى استفادة جميع المغاربة من هذه الإنجازات.



يورد الموقع الإخباري تصريحا لرئيس حكومة الشباب المغربي يقول إن مشكلة المفارقات الاجتماعية وبطء التشريعات والسياسات على المستوى الوطني والمحلّي لم تستطع مواكبة سرعة الملكية وتوجهاتها، وتعميم التوزيع العادل للموارد.



صحيفة لوباريزيان تقول إن اعتلاء محمد السادس عرش المملكة قبل عشرين عاما كان قد أحيى الكثير من الآمال. حصيلة حكمه ليست سيئة كليا ولا جيدة كليا. محمد السادس تمكن من تحديث بلاده لكن الكثيرين من المغاربة يرون أن هناك ثغرات كثيرة والدليل تصنيف الأمم المتحدة المغرب في المرتبة مئة وثلاثة وعشرين من أصل مئة وتسعة وثمانين دولة في مؤشر التنمية البشرية للعام 2018، وذلك بعد الجزائر وليبيا والعراق.



