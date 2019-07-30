الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وإرثه السياسي

انسامد - 30 يوليو - تموز - القدس العربي خصصت افتتاحيتها اليوم للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وإرثه السياسي. الصحيفة قالت إنه كان الزعيم القادر على خلق إجماع وطني معقول في مرحلة تأسيسية في تاريخ تونس الحديث، وفي تاريخ العالم العربي أيضاً، واعتبرت الصحيفة وفاته ختاما لمرحلة هي الأخطر في تاريخ تونس الحديث، أي لحظة تثبيت الديقراطية في عالم عربي يعيش استقطابا فظيعا لمحاولة إعادة البلاد إلى الديكتاتورية أو جرها إلى الحرب الأهلية. رأت الصحيفة أن السبسي لعب دورا كبيرا في حماية المرحلة الانتقالية والمؤسسات الديموقراطية مما مكن الهيئة المستقلة للانتخابات من تحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية.



في صحيفة العرب اللندنية رسم يشيد هو كذلك بمسار الرئيس قايد السبسي وتكوينه السياسي والقانوني الذي تمكن به من الحفاظ على مدنية الدولة. هكذا ستبقى تونس دولة مدنية يقول إذن الرسم للرسام ياسر أحمد من صحيفة العرب.



