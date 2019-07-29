مجلس الأمن يعقد جلسة الإثنين لبحث آخر تطورات االوضع في ليبيا

انسامد - يوليو - تموز - يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين، بمقره في نيويورك جلسة لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.



وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن الجلسة من المقرر أن سيستمع خلالها مندوبو الدول إلى إحاطة من البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا. وخلال الايام الماضية أجرى المبعوث الأممي "غسان سلامة " سلسلة من اللقاءات داخل وخارج ليبيا، لحشد الدعم من أجل وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية التي تعطلت جراء الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي .



