تونس تودع السبسي في جنازة رسمية

أنسامد - 27 يوليو / تموز - شعيت تونس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، السبت، في جنازة رسمية حضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة.



وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، الخميس، وفاة السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أن ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد احتجاجات عام 2011.



وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج بحضور مسؤولين كبار من دول عدة، من بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية وأوروبية وأفريقية