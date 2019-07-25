السراج يجري محادثات مع رئيس الوزراء التونسي بتونس العاصمة

انسامد - 25 يوليو - تموز - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فائز السراج" أمس الاربعاء في تونس ، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي " يوسف الشاهد" تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضع في ليبيا.



وأكد " الشاهد " خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ، معربا عن قلق بلاده البالغ لما تسببه الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال. من جانبه جدد "السراج " تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء التصعيد العسكري الجاري حاليا بضواحي العاصمة طرابلس. من ناحية أخرى بحث اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المحالات الحيوية. ...



