صحف تناقش هدم اسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس

انسامد - 23 يوليو - تموز - اهتمت الصحف اليوم بهدم اسرائيل مئة بيت سكني وبنايات اخرى لفلسطينيين جنوب القدس هدم الجيش الإسرائيلي يوم أمس 12 بناية فلسطينية كانت واقعة قرب مدينة القدس وكانت هذه البنايات تضم حوالي مئة شقة سكنية.



الخبر جاء على واجهة بعض الصحف العربية والإسرائيلية. صحيفة جيروزاليم بوست قالت إن هدم تلك البنايات راجع إلى انها كانت واقعة قرب الحزام الأمني وأشارت الصحيفة إلى رد السلطة الفلسطينية وتهديدها بقطع العلاقات مع إسرائيل. السلطة الفلسطينية وصفت هدم البنايات بالتطهير العرقي وبجريمة الحرب وهددت بوضع شكاية لدى المحكمة الجنائية الدولية.



تطهير عرقي في محيط القدس عنونت صحيفة العربي الجديد وقالت إن أراضي حي وادي الحمص جنوبي القدس شهدت يوم أمس أكبر عملية هدم لمنازل فلسطينيين يقوم بها الاحتلال منذ العام 1967 وذلك للإسراع في التخلص من "العبء" العربي هناك.



صحيفة القدس العربي اعتبرت عملية الهدم هذه جريمة تحمل عدة دلالات، وأول هذه الدلالات الطابع العنصري والاستيطاني والعسكري لإسرائيل التي تتفاخر بأنها واحة الديموقراطية وسيادة القانون في الشرق الأوسط، والدلالة الثانية هي أن إسرائيل أقدمت مرة أخرى على انتهاك اتفاقيات أوسلو ودقت مسمارا جديدا في نعش تلك الاتفاقيات التي ماتت مرارا وتكراراا دون ان تدفن، نقرأ في صحيفة القدس العربي.



العربي الجديد تنتقد تطبيع بعض البلدان العربية مع إسرائيل.



التطبيع سهل على الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات الهدم. الصحيفة تشير كذلك إلى وصول وفد من الإعلاميين العرب إلى القدس وما أثاره من انتقادات من قبل بعض سكان القدس.



