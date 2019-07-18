أكراد سوريا.. عقبات أمام محاكمة المقاتلين الأجانب

انسامد - 18 يوليو - تموز - يعود موضوع محاكمة المقاتلين الأجانب في المناطق الكردية شمال شرق سوريا إلى الواجهة. صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقول إن أكراد سوريا مستعدون لمحاكمة الجهاديين الفرنسيين. لكن هذه المحاكمات تعد مصدر إزعاج بالنسبة إلى فرنسا التي لا تريد محاكمتم على أراضيها ولا ترغب في الوقت نفسه أن يحكم عليهم بالإعدام. تشرح الصحيفة تغير موقف الأكراد من محاكمة المقاتلين الفرنسيين على أراضيهم فهم كانوا يريدون عودتهم أو نقلهم إلى العراق لكنهم اليوم باتوا يطالبون فرنسا بدفع أموال للمساعدة على إدارة المحاكمات.



يطلب الأكراد من المجتمع الدولي توفير المساعدة فيما يتعلق بالمسائل اللوجستية والقانونية للمساعدة على محاكمة المقاتلين الأجانب. نقرأ في صحيفة الحياة، ونقرأ كذلك أن الأكراد ومنذ إعلانهم القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" وضعوا نصب أعينهم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مئات الجهاديين الأجانب المعتقلين لديهم. لكن هذا المشروع يواجه عدة عقبات، للتغلب عليها نظم الأكراد مؤتمرا شارك فيه خبراء ومحامون وباحثون، الهدف من المؤتمر تدليل العقبات امام إنشاء هذه المحكمة وتلقي الاستشارات والمساعدات بشأن طرق عملها.



