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السعودية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في جازان
    أنسامد - 17 يوليو/ تموز - صرح المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت اليوم /الأربعاء/ من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان السعودية.

    وأوضح العقيد المالكي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية أن المليشيا الحوثية تستمر في محاولاتها في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين.

    وتابع أن ذلك يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

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