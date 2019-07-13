الجزائر: تجدد المظاهرات للجمعة 21 برغم تحذيرات الجيش

أنسامد - 13 يوليو /تموز - واصل المتظاهرون في الجزائر التعبير عن مطالبهم بدولة مدنية وبرحيل رموز نظام بوتفليقة للجمعة 21 على التوالي برغم تحذيرات قيادة الجيش وفي ظل انقضاء مهلة التسعين يوما المقررة وفق الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.



خرج الجزائريون مجددا للتظاهر بأعداد كبيرة الجمعة للأسبوع 21 ضد النظام، وذلك بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب الجزائري لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر.



واليوم هو أول يوم جمعة بعدما انقضت في 9 يوليو/تموز مدة التسعين يوما المقررة وفق الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.



وكان بن صالح قد أعلن أنه سيبقى على رأس الدولة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد لم يحدد بعد وذلك بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز بسبب عدم توافر مرشحين.



والأربعاء أكد قائد أركان الجيش الوطني الجزائري أحمد قايد صالح، مجددا دعم قيادة الجيش للرئيس بن صالح معربا عن الأمل في تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال" ومن خلال "حوار وطني".



