الجزائر : توقيف ثلاث عناصر دعم للجماعات الارهابية

أنسامد - 6 يوليو/ تموز - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الخميس ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة، حسب بيان اصدرته يوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.



وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 04 جويلية 2019، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة/ ن.ع.5 ".



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أشار ذات المصدر الى ان مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت في عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (27) منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة وحجزت (26) مطرقة ضغط و(35) مولدا كهربائيا و (12) جهازا كاشفا عن المعادن و (03) مضخات للمياه و(09) هواتف نقالة و(03) دراجات نارية".



