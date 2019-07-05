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إيطاليا تمنع سفينة إغاثية تُقل مهاجرين من الرسو في موانئها
    أنسامد 5 يوليو/ تموز - رفضت السلطات الإيطالية السماح لسفينة منظمة "مديترانيا" الإغاثية من الرسو قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوسا" جنوبي البلاد وعلى متنها 54 مهاجرا.

    وأعلنت المنظمة الإيطالية في بيان عبر صفحتها في موقع "تويتر" أنه تم منع السفينة من دخول المياه الإقليمية الإيطالية بموجب مرسوم وزاري، مشيرة إلى أن هذا المرسوم غير قانوني ولا يمكن تطبيقه ضد سفينة قامت بعملية إنقاذ في البحر، فضلا عن أنه لا يمكن منع سفينة إيطالية من الرسو بالموانئ الإيطالية.

    وتم انقاذ هؤلاء المهاجرين من قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية أمس الخميس.

    وأوضحت المنظمة أن مالطا عرضت استقبال المهاجرين ضمن اتفاق أجرته مع إيطاليا.

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