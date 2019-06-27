صحف:اجتماع الامال الضعيفة في البحرين

انسامد - 27 يونيو - حزيران -اهتمت الصحف باجتماع المنامة الذي يرمي إلى بحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية الجديدة، وتراوحت ردود الصحف بين آراء شديدة الانتقاد للاجتماع وأخرى ترى أن عدم مشاركة المسؤولين الفلسطينيين فيه ما هو إلا رفض لجهود السلام المقترحة.



صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كتبت على الغلاف إنه وبعد سنوات من الانتظار والتحضير انطلقت ورشة المنامة في أحد الفنادق الفاخرة وسط العاصمة البحرينية. تضيف الصحيفة أن الورشة ستعقد بحضور مسؤولين أجانب من بينهم عرب سيجتمعون لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام التي يقترحها الرئيس الأمريكي لكن الصحيفة تشير إلى غياب الإسرائيليين والفلسطينيين عن الورشة، ما يجعل الآمال المعقودة عليها ضعيفة للغاية. تقول جيروزاليم بوست إن الانتقادات التي تطال ورشة البحرين كثيرة فمنهم من ينعتها بالمسرحية أو بعقد قران دون حضور العروسين، وتنقل الصحيفة أخبار المظاهرات التي عمت غزة والضفة الغربية رفضا للورشة.



صحف أخرى جاءت أكثر انتقادا لورشة البحرين كغلاف صحيفة العربي الجديد اللندنية الذي وصف الورشة بالتطبيعية مع إسرائيل. ورشة المنامة بيع وتطبيع على حساب الفلسطينيين نقرأ على غلاف الصحيفة، التي تضيف أن ورشة المنامة هي إحدى محاولات الرئيس دونالد ترامب لسلب الحقوق الفلسطينية بتواطئ ومشاركة من بعض الدول العربية لا تتوقع صحيفة العربي الجديد خروج اجتماع المنامة بنتائج بسبب المقاطعة الفلسطينية.



لم تخصص الصحف البحرينية الرسمية حيزا مهما على صفحاتها الأولى للاجتماع لكن هذا الموقع الإلكتروني المسمى مرآة البحرين والذي يديره معارضون كتب إن البحرينيين يصفون الورشة بالفعل الشائن ويعلنون براءتهمم منها. أضاف الموقع الإلكتروني بالقول إن ساعات تفصلنا عن الورشة الممهدة لصفقة القرن تحت إدارة أمريكية بحضور إسرائيل ومشاركة كل من السعودية والأردن ومصر والإمارات وسلطنة عمان والمغرب ومقاطعة كل من فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا وقطر والعراق والكويت، وأشار الموقع إلى الاحتجاجات والرفض اللذين عما بعض البلدان مؤخرا كالأردن والمغرب والكويت وقال إن هذه الشعوب التي تشارك حكوماتها في الورشة إذا كانت تشعر بالعار فإن البحرينيين يشعرون بعار مضاعف ففي قلب بيته سوف تتم هذه الخيانة.



عكس هذه الآراء الرافضة لمؤتمر المنامة، ترى صحيفة جيروزاليم بوست في الافتتاحية أنه فرصة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات كل الدول المشاركة، وفرصة لتحسين العلاقات بين دول المنطقة التي تواجه تهديدات أمنية وترى الصحيفة أن توصل إسرائيل إلى اتفاقيات سلام مع مصر والأردن يمكنه أن يبرهن على أن إسرائيل ليست هي التي ترفض السلام بل المسؤولون الفلسطينيون هم من يبذلون كل ما في جهدهم لتجنبه.



