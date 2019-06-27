مفوض أوروبا للهجرة غادر إلى اليونان بعد لقاء الرئيس المصري

انسامد - 27 يونيو - حزيران - غادر القاهرة اليوم الخميس " ديمتريس أفراموبولوس" مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية متوجها إلى اليونان بعد زيارة لمصر إستغرقت عدة أيام إستقبله خلالها الرئيس" عبد الفتاح السيسى " ولقاء عدد من كبار المسئولين ..



وكان السفير" بسام راضى " المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد صرح عقب اللقاء قائلا :" أكد الرئيس، خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التى تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب فى جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولى والإقليمى للتعامل مع تحدياتها وأوضح الرئيس الجهود التى تبذلها مصر فى مجال الهجرة، خاصة ما يتصل باستضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، فضلاً عن نجاح مصر فى وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ حوالى ثلاث سنوات ..



ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي للهجرة، حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد فى منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط، وفى ضوء ما تتمتع به من ثقل إقليمى كبير، مشيداً بما تشهده مصر من تطورات إيجابية واضحة فى جميع المجالات وشهد اللقاء بحث برامج التعاون الأوروبية فى مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض تطورات جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ..



