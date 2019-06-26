صحف عربية: هل هناك قرار امريكي بشن الحرب علي ايران ؟

انسامد - 26 يونيو - حزيران - اهتمت الصحف العربية بالتوتر المتصاعد بين ايران و الولايات المتحدة الامريكية حيث تساءل عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم:كيف سيكون الرّد الذي توعّد به دونالد ترامب ومتى؟ وما هِي مُفاجآت الأيّام المُقبلة؟ عطوان يقول: من الواضِح إنّ قرار إسقاط الطائرة الأمريكيّة لم يكُن قرارًا مُفاجئًا، وإنّما في إطار استراتيجيّة تبنّتها القِيادة العسكريّة الايرانية قبل أشهر، عُنوانها الأبرز والأهم التصدّي لأيّ طائرة أو دبّابة أو صاروخ ينتهك الأراضي والأجواء الإيرانيّة، سوآءا كان هذا الانتِهاك أمريكيًّا أو إسرائيليًّا. ويضيف عطوان: ترامب لن يبتلع هذه الإهانة الإيرانيّة بسُهولةٍ وسيصدُر أمرًا إلى قيادته العسكريّة بالرّد الفوري، ويظل السؤال ليس متى سيكون هذا الرّد، فقد يحدُث في أيّ لحظة، وإنّما كيف سيكون هذا الرّد وأين؟ صحيفة الشرق الاوسط من جانبها تقول إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة بعد هذه الحادثة. الصحيفة اعتمدت في هذا التحليل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح بـرد قريب ضد طهران وكذلك كون هذا التطور هو أول مواجهة مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين بعد سلسلة هجمات تُتهم إيران بالوقوف وراءها واستهدفت ناقلات نفط في الخليج خلال الأسابيع القليلة الماضية.



صحيفة الشرق الاوسط من جانبها تقول إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة بعد هذه الحادثة. الصحيفة اعتمدت في هذا التحليل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح بـرد قريب ضد طهران وكذلك كون هذا التطور هو أول مواجهة مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين بعد سلسلة هجمات تُتهم إيران بالوقوف وراءها واستهدفت ناقلات نفط في الخليج خلال الأسابيع القليلة الماضية.



صحيفة لو فيغارو الفرنسية تتفق ايضا بشأن ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وتقول إن هذا التوتر قد يتحول بسرعة الى مواجهة عسكرية بين الطرفين. الصحيفة توضح أنه حتى الآن كانت ناقلات النفط اليابانية أو النرويجية أو الإماراتية هدفًا للهجمات في مياه الخليج التي نسبتها الولايات المتحدة إلى إيران. لكن تدمير طهران لطائرة أمريكية هو الامر الجديد، فهو أول صدام بين واشنطن وطهران مباشرة. وتقول الصحيفة إن واشنطن وضعت البحرية الأمريكية في الخليج في حالة تأهب وكانت السفن الأمريكية تتجه مساء الخميس إلى خليج عُمان في إشارة إلى أن التوتر وصل ذروته.



