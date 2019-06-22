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خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس
    أنسامد - 22 يونيو /حزيران - ذكرت مصادر في بالقوات البحرية الليبية في طرابلس أن عناصرها تمكنت على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إنقاذ خمسة قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة طرابلس شرقًا وغربًا، وأضافت المصادر أن القوارب كان على متنها 199 مهاجرًا غير قانوني.

    وأوضحت البحرية الليبية، في بيان عبر موقعها، أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، وأن منتسبي خفر السواحل نقلوهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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