تقارير صحفية حول الاوضاع في سوريا

انسامد 11يونيو - حزيران - نبدء من سوريا, الصحفي سمير سعيفان يتسائل في العربي الجديد : إلى أين تسير سورية في المستقبل القريب؟ الكاتب يؤكد أن الرئيس الروسي بوتين هو اللاعب الرئيسي، وهو مصمّم على إعادة تأهيل نظام الأسد والعمل على فرضه على المجتمع الدولي، فهو يرى مصلحة روسيا في ذلك وبالتالي لن يتخلى عن الأسد إلا مجبرا.



ولا يبدو أن ثمة أحدا يريد إجباره. وبناءً على هذه المعطيات يقول سعيفان : بوتين مصمم على مد سيطرة نظام الأسد أي (سيطرة روسيا) إلى بقية مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب وريف حلب، وحتى حدود مناطق السيطرة المباشرة للقوات التركية في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، ولكن بسبب صعوبة المهمة سيلجأ بوتين إلى ممارسة سياسة الأرض المحروقة، عبر قصف كثيف، يؤدي إلى قتل ودمار وتهجير كبير.



صحيفة ليبراسيون الفرنسية كتبت أيضا عن الأوضاع في إدلب وقالت إن آخر منطقة خارجة عن سيطرة النظام تعرضت إلى قصف عنيف من قبل الطيران السوري والروسي. فمنذ أواخر أبريل الماضي قُتل حوالي 300 مدني، من بينهم 67 طفلاً ودمر عدد من المستشفيات. كما أدت الهجمات إلى نزوح أكثر من 270 ألف شخص. وتضيف الصحيفة : تتكشف هذه المأساة الجديدة في ظل لامبالاة دولية وفي ظل عدم قدرة المنظمات الإنسانية القيام بواجباتها تجاه السكان المدينين. وفي مواجهة هذه الأوضاع الصعبة يكتفي الغربيون بتصريحات الإدانة وينتظرون ويتساءلون ماذا سيحصل؟