صحف:إرجاء الانتخابات في الجزائر.. مرحلة جديدة أم مناورة

انسامد - 5 يونيو - حزيران - اهتمت الصحف بقرارالمجلس الدستوري الجزائري بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من الشهر المقبل ورفض ملفي الترشح اللذين كان قد تقدم بهما مرشحان غير معروفين لدى الرأي العام. صحيفة المجاهد قالت إن المجلس الدستوري اعتبر تنظيم الانتخابات مستحيلا في الظروف الحالية، وسيتعين على الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات جديدة. اعتبرت الصحيفة القرار غير مفاجئ وجاء تحت ضغط الحراك الشعبي المطالب بانتخابات تقطع مع ممارسات النظام السابق. ورأت الصحيفة أن سلمية الاحتجاجات في الجزائر وقرار المؤسسة العسكرية مرافقتها حتى تحقيق المطالب أسفرا عن هذه النتيجة الإيجابية. هذا القرار أشادت به الصحيفة واعتبرته مرحلة جديدة مع حالة الضبابية في الجزائر وتحقق تطلعات المواطنين إذا تم تغليب الذكاء والمنطق على المزايدات السياسوية والإيديولوجية.



نبرة صحيفة لوتومب جاءت مختلفة عن الصحيفة السابقة واعتبرت القرار استفزازا ومناورة أخرى للنظام الجزائري، وانتقدت الصحيفة تكليف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يواجه رفضا شعبيا تكليفه بتسيير هذه المرحلة وبإدارة الانتخابات إلى حين انتخاب رئيس جديد، ونشرت الصحيفة مقابلة مع الباحث في علم الاجتماع ناصر دجابي يقول إن الحوار يبقى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وعلينا قبول ثقافة الحوار والتفاوض وقبول الآخر مهما كان توجهه السياسي. علينا الخروج من استراتيجية النظام التي دأب فيها على التقرير بمفرده، ويذَكر ناصر دجابي بكل القرارات التي يتخذها النظام منذ إلغاء العهدة الخامسة والتي لم يستمع فيها لرأي الشعب الجزائري.



