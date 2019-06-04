صحف:الثورة السودانية تدخل منعطفا خطيرا

اهتمت الصحف اليوم بالتدخل العنيف للجيش السوداني لفض اعتصام الخرطوم كماعلقت الصحف اليوم على التدخل الدامي في حق المعتصمين السودانيين في الخرطوم، الذي نفذه الجيش وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأدانه المجتمع الدولي.



صحيفة العربي الجديد وضعت على الغلاف علم السودان يتقاطر دما وكتبت جريمة لقتل الديمقراطية برعاية إقليمية. وقالت الصحيفة إن الثورة السودانية دخلت منعطفا خطرا يتمثل في محاولة سطو العسكر على الحكم بدعم من أنظمة الحكم في القاهرة والرياض وأبو ظبي، لكن دموية المشهد أمس لم تلن عزيمة السودانيين الذين خرجوا في مظاهرات كبيرة في معظم المدن السودانية.



عنف الجيش السوداني تسبب في مقتل خمسة وثلاثين شخصا بحسب ما نقله موقع سودان تريبيون عن اللجنة المركزية لأطباء السودان. الموقع الإخباري قال إن تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معارضين لنظام عمر البشير كانوا ينتظرون هذا الهجوم، كما نقل الموقع الإخباري عن الأطباء السودانيين أن مليشيات اختطفت عددا غير محدد من الأشخاص من مكان الاعتصام ورمتهم في نهر النيل.



لقد فض الجيش اعتصام الخرطوم بوابل من الرصاص بعد شهرين من الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري نقرأ في موقع ميدل إيست آي. وأشار الموقع الإخباري إلى أن السلطات عمدت إلى قطع الكهرباء قبل تنفيذ هجوم سريع على المعتصمين المطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية صحيفة دي غارديان وصفت في افتتاحيتها الهجوم على المعتصمين بالفضيحة التي تستحق الإدانة وقالت إن المجلس العسكري في السودان يزداد تشبتا بالسلطة كلما ارتفعت الأصوات المطالبة بالديمقراطية.



ودعت الصحيفة البربيطانية الدول الكبرى إلى دعم الانتقال الديمقراطي ومطالبة الأنظمة المستبدة الحليفة إلى قبول تغيير من دون عنف في السلطة وإقناع هذه الأنظمة بأن الأمر ممكن في الدول المسلمة.



