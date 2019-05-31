القمة العربية:سلوك إيران يقوض الثقة ويهدد الاستقرار الإقليمي

انسامد - 31 مايو / ايار - أكدت القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن سلوك إيران في المنطقة يقوض مقتضيات الثقة ويهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا.



وأدانت القمة العربية الطارئة - في بيانها الختامي - الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



كما أكد البيان أن الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشددا على أن السبيل الحقيقي والوحيد لذلك يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، وأن سلوك الجمهورية الاسلامية الإيرانية في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا.



وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة تضامن وتكاتف الدول العربية مع بعضها البعض في وجه التدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكثيف سبل التعاون والتنسيق بينها بهدف مواجهة المخاطر التي تنتج من ذلك.



وأدان البيان الختامي استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، واعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العربي والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في حق الدفاع عن أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تتخذها ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية .



