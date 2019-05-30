صفقة القرن: تحديات وصعوبات تواجه كوشنر

انسامد - 30 مايو - ايار - سلطت الصحف اليوم الضوء على الجولة التي يجريها وفد أمريكي يرأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره المكلف بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية جاريد كوشنر إلى كل من المغرب والأردن والقدس.



صحيفة العرب تقول إن هدف الزيارة الحصول على تغطية عربية لمؤتمر البحرين. كتبت الصحيفة ايضاإن الإعلان الأمريكي عن مؤتمر البحرين بشأن فتح أبوب الاستثمار لفائدة الأراضي الفلسطينية زاد من الضغوط بشأن صفقة القرن التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي عرضها كحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضافت الصحيفة إن المبادرة تتعرض لهجوم فلسطيني واسع وعدم تفاعل خاصة من دول محورية كما تقابل باستغراق إسرائيلي في قضايا الانتخابات وعجز عن تشكيل الحكومة.



