البحرية الليبية تنقذ 290 مهاجرا قبالة طرابلس

انسامد - 24 مايو / ايار - أنقذت قوات البحرية الليبية أمس الخميس 290 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة طرابلس في ثلاث عمليات منفصلة.



وذكرت البحرية الليبية في بيان لها أن قوات خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس، مضيفة أن المهاجرين من دول السنغال وتشاد ومالي والسودان ومصر، بينهم 6 نساء، وطفل واحد، وتم نقلهم جميعا لنقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية.



كما تم إنقاذ 203 مهاجرين كانوا على متن زورقين مطاطيين قبالة زليتن، بينهم امرأة واحدة.



وكان بين المهاجرين 141 سودانيا، و36 من جنوب السودان، و14 بنغاليا، و4 صوماليين بينهم امرأة، و3 تشاديين ومصريان.



وأوضح البيان أنه تم نقل المهاجرين لنقطة إنزال حرس السواحل بمدينة الخمس شرق طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم وتسليمهم لمركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



