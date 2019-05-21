صحف:ليبيا.. خشية من تأجج أعمال العنف

انسامد - 21 مايو - ايار - قالت الصحف ان شحنة أسلحة تركية إلى ليبيا، وتسلمتها جماعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج. الخبر وضعته صحيفة القدس العربي على الغلاف وقالت إن شحنة الأسلحة وصلت عبر ميناء طرابلس على متن سفينة تحمل علم مولدافيا وأضافت القدس العربي أن الخبر يثير جدلا حادا في ليبيا ويخشى المراقبون من تؤجج هذه المعدات والأسلحة الجديدة نيران الحرب بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر التي عجزت عن تحقيق تفوق نوعي يمكنها من اقتحام مدينة طرابلس. أشارت الصحيفة إلى صدور تقارير عن تلقي حفتر لأسلحة وذخائر من الإمارات ودعم لوجستي وعملياتي من فرنسا تحت عنوان مكافحة الإرهاب.



