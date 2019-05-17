ماكرون يلتقي حفتر في باريس الأسبوع المقبل

أنسامد - 17 مايو /ايار - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل في باريس المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته وسائل اعلام فرنسية إن الاجتماع "يهدف إلى بحث الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي عقب زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائنا".



وذكرت مصادر في الجيش الوطني الليبي ان المشير حفتر سيذهب إلى باريس بعد لقاء رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي في روما الخميس.



وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات متواصلة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ مطلع ابريل الماضي.



