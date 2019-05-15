صحف:تخريب السفن قرب الإمارات قد يشعل "منطقة تنتظر عود الثقاب

انسامد - 15 مايو - ايار - لا تزال الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية تناقش تبعات حادثة استهداف 4 سفن شحن بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.



وأعلنت وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة تعرض 4 سفن تجارية لـ"عمليات تخريبية" دون وقوع أضرار بشرية. وقالت السعودية إن ناقلتي نفط تابعتين لها كانتا ضمن السفن التي تعرضت للتخريب.



ترى صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها أن "حادثة التخريب المتعمدة للسفن الأربع أكدت أن الإمارات ليست المستهدفة وحدها؛ بل المنطقة والعالم بأسره". وتضيف أن في هذه المنطقة الحساسة "تلعب بعض الدول الإقليمية المعروفة بمواقفها المتطرفة، دوراً يهدف إلى إفشال أية خطوات من شأنها تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتقول منى بوسمرة في البيان الإماراتية: "عرقلة الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية، وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، هي اختبار لإرادة المجتمع الدولي وقدرته على الوقوف بحزم في وجه كل جهة تحاول الإضرار بالاقتصاد العالمي.



والرسالة التي يجب أن يطلقها المجتمع الدولي اليوم أنه لا يمكن التهاون بأي شكل مع هذه التهديدات، وضرورة ردعها؛ منعاً لتكرارها وبما يضمن سلامة وأمن وحرية الملاحة في الممرات التجارية الدولية بشكل دائم".



وتضيف الكاتبة أن "أصداء الحادث التخريبي كانت فورية في الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد الحاجة للتضامن الجماعي الدولي لمواجهة مثل هذه الأعمال التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد العالمي؛ لأن السكوت على الحادث وتجاوزه وترك الأمور على حالها، والاكتفاء بالإدانات من دون إجراء فعّال يفتح المجال لابتزازات جديدة وتهديدات أخطر للملاحة الدولية".



أما طارق أشقر فيقول في الوطن العمانية إنه "مع استمرار اكتناف حالة الغموض لهذه العملية التي ينبغي على كل حريص على سلام واستقرار المنطقة أن يرفضها ويستنكرها، تظل الحاجة ماسة لكي يتحرك المجتمع الدولي بكامله (سياسيا) وليس عسكريا وبإيجابية هادفة لامتصاص مثل هذا النوع من التوترات ووضع حد يمنع وقوع المزيد منها في إطار من الحكمة والحرص على السلام، وليس المضيّ قدما في اتجاه التصعيد الذي لن يستفيد منه إلا تجارة السلاح، التي قد تقود في نهاية المطاف إلى كوارث اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية بالمنطقة".



ويضيف أشقر: "في ظل الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج كونها المنتج الأساسي لأهم سلعة استراتيجية في العالم شاء من شاء، ورفض من رفض فكرة أن الخليج هو الأهم اقتصاديا على مستوى العالم، فإن حرص العالم الآخر الذي بيده السلاح على استمرار تدفق النفط، سيحول عمليا دون وقوع مواجهة عسكرية حقيقية سريعة الحسم بين أميركا وإيران، غير أن الاستثمار الذكي لهذه الأزمة بين أميركا وإيران سيظل صانعا أساسيا لتوالي التوترات بالمنطقة من أجل تدفق المزيد من الصرف على الدفاع وشراء السلاح".



