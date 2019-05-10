ليبيا: إنقاذ 213 مهاجرا غير شرعي

أنسامد - 10 مايو /ايار - أعلن الناطق باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، إنقاذ 213 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين لدورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل الليبي في زليتن.



وقال قاسم في بيان له أن الزورق (صبراتة) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل أبحر في مهمة دورية واستطاع، موضحا أن قارب هجرة غير شرعية طلب استغاثة من دورية حرس السواحل على بعد (8) ميل شمال غرب زليتن.



وأضاف أنه تم إنقاذ كافة المهاجرين الذين كانوا على متن زورق مطاطي وعددهم 107 مهاجرين غير شرعيين بينهم 88 رجلاً و12 إمراة، 7 أطفال، من جنسيات أفريقية مختلفة (ساحل العاج، الكاميرون، السنغال، غانا، مالي، بنغلاديش).



وتابع أنه جرى نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخمس وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس. أما بالنسبة للعملية الثانية، فقد أوضح قاسم أنه ورد بلاغ ثانٍ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج لإغاثة سريعة وإنقاذ، حيث أبحر الزورق (صبراتة) في عملية إنقاذ ثانية على بعد (63) ميل شمال غرب زليتن.



وأضاف أن القارب كان على متنه 106 مهاجرين غير شرعيين كلهم رجال من جنسيات عربية وأفريقية (مصر، ليبيا، اليمن، السودان، نيجيريا، غينيا كونكري، النيجر، تشاد، مالي، السنغال).



ولفت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال الخمس وتقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس.



