مع عودة التصعيد.. إسرائيل تغلق معابر غزة وتمنع الصيد

أنسامد - 4 مايو / ايار - أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، السبت، إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ومنع الصيد مقابل سواحل القطاع بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد.



وأبلغت وزارة الشؤون المدنية الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين بقرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق البحر بشكل كامل ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها ستقوم بمنع دخول اي شخص أو مركب للبحر تحت اي شكل أو مبرر.



وأغارت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، السبت، على 30 هدفا لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء متفرقة من غزة بعد صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.



من جانبها دعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف "عدوان الاحتلال الاسرائيلي، على أهلنا في قطاع غزة".



