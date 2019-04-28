السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر وايطاليا في كافة المجالات

أنسامد 28 إبريل/نيسان - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التى تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مشيرا إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي فى المرحلة المقبلة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى مساء السبت بمقر إقامتة بالعاصمة الصينية بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن تقديره للرئيس السيسي والدور المحوري، الذي تقوم به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدا الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، مثمنا ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف راضي أن اللقاء استعرض عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني".



وأعرب الرئيس السيسي عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.



كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مصر، فضلاً عما توفره المشروعات القومية الكبرى من فرص واعدة يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع في مشروعاتها الجارية بمصر.



وبحث الجانبان تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن جهود الحكومة المصرية في التعامل مع هاتين الظاهرتين تأتي انطلاقاً من مسئوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضاً استقرار المنطقة، موضحاً أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.



وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث أكد السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ويساهم فى القضاء على الإرهاب فى هذا البلد الشقيق.



