ليبيا: قوات الوفاق تسيطر على مواقع جديدة

أنسامد 26 إبريل/نيسان - أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، أنّ قوات حكومة الوفاق المتقدمة في محور اليرموك كسبت مواقع جديدة باتجاه قصر بن غشير ودمرت أربع آليات عسكرية كما سيطرت على آليتين تحملان سلاحا مضادا للطيران بعد فرار من كان عليهما.



وأضاف في بيان له أن قوات الوفاق نفذت في محور عين زارة هجومًا خاطفًا، ونجحت في محاصرة قوات تابعة للجيش الليبي، قبل أنّ يسلموا أنفسهم وأسلحتهم، وتمت احالتهم إلى جهات الاختصاص.



وتابع قنونو أن قواته تقدمت أيضا في محاور السبيعة وسوق السبت، وسيطرت على مناطق واسعة منها، مشيرا إلى أن قوات الوفاق ألقت القبض على ستة عسكريين بينهم قيادي بقوات القيادة العامة.



وأوضح أن القوات سيطرت في محور العزيزية على شاحنتي ذخيرة قادمتين من غريان كانتا تحاولان الوصول إلى المجموعات المسلحة جنوب طرابلس، كما نفذ سلاح الجو الليبي خمس طلعات قتالية استهدفت تمركزات لقوات الجيش الليبي وخطوط إمداد.



