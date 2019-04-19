الرئاسة الفرنسية: اتهام فرنسا بدعم المشير حفتر لا أساس له

أنسامد 19 إبريل/نيسان - رفضت فرنسا اتهامها بدعم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وقالت إن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق.



وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن باريس تدعم الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فايز السراج ووساطة الامم المتحدة لحل سياسي شامل في ليبيا.



وكان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أمر بوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم لحفتر.



وفشل مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة، في الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا بسبب الانقسام بين أعضائه.



