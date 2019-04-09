سندات أرامكو تحطم رقماً قياسياً في أول إصدار لها

أنسامد 9 إبريل/نيسان - حطم الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية رقماً قياسياً حيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة طلبات بأكثر من 85 مليار دولار أي بأكثر من 8 أضعاف المطلوب، وفقا لقناة "العربية".



وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري في اتصال مع قناة "العربية.نت" إن هذا الطلب القوي على سندات أرامكو السعودية، يعكس ثقة مستثمري العالم "الذين أقبلوا بكثافة على هذا الإصدار الذي يستهدف تمويل صفقة شراء حصة 70% من سابك".



واعتبر السديري أن الثقة في أرامكو تنبع من التصنيف الائتماني القوي للشركة، ومن القدرات الضخمة لها، مؤكداً أن "صناعة النفط تعتمد على التدفقات نقدية، ولدى أرامكو أعلى ربحية وأقل تكلفة وأضخم احتياطي نفطي مثبت بالعالم مقدر بنحو 266 مليار برميل".



وقال السديري إن إصدار أرامكو والثقة بها ستنعكس بشكل إيجابي على الإصدارات السعودية وإصدارات أرامكو اللاحقة المرتقبة لتمويل صفقة استحواذها على حصة 70% من سابك التي أبرمت اتفاقية شرائها مع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة).



وتقدر قيمة صفقة استحواذ أرامكو على 70% من رأسمال سابك بـ 69.1 مليار دولار، ونظراً لضخامة الصفقة فسيكون التمويل عبر السندات هو الأنسب لها مع ارتفاع تقييم أرامكو الائتماني ومع هذا المقدار القياسي من الثقة بها.



