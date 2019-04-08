السراج يبحث مع السفير الإيطالي الوضع في طرابلس

أنسامد - 8 إبريل /نيسان - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدي ليبيا «جوزيبي بوتشيني» رفقة «ستيفانو بوفارا» من رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي.



وبحث اللقاء، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وتداعيات الوضع الأمني في العاصمة، وعدد من المدن الليبية.



وأشار إلى أنّ «السفير الإيطالي أكد موقف بلاده الرافض للهجوم على طرابلس، وما يمثله من تهديد لحياة المدنيين»، مشددًا على ضرورة «عودة قوات الجيش من حيث أتت»، وفق البيان.



من جانبه قال السراج إن «القوات العسكرية الليبية قادرة على دحر (المعتدي) وكل من يسعى لزعزعة الاستقرار وترويع المدنيين»، مشددًا على أن «الليبيين لن يعيشوا إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية».



