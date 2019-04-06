ميليشيا الحوثي تمنع تفريغ شحنة من النفط

أنسامد - 6 أبر يل / نيسان - أفادت مصادر يمنية السبت، أن ميليشيات الحوثي أوقفت تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، كانت الناقلة "بندونج ميلودي" قد بدأت بإفراغها منذ يومين.



وأوضحت المصادر لقناة الحدث أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت التفريغ.



واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.



إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، السبت، مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة في اليمن.



واستهدفت الميليشيات لجنة إعادة الانتشار عدة مرات في السابق في إطار محاولاتها لعرقلة عمل اللجنة.



