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البابا فرنسيس يصل المغرب.. والملك في استقباله
    أنسامد - 30 مارس /آذار - وصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، السبت، إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة تستغرق يومين، فيما كان الملك محمد السادس في استقباله.

    والزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 عقود، استكمالا لدعوة التسامح والحوار بين الأديان التي دشنها لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات في شهر فبراير الماضي.

    واستقبل ملك المغرب، محمد السادس، البابا فرنسيس في مطار الرباط، ثم توجها في موكب خاص نحو القصر الملكي، حيث تجرى لبابا الكنيسة الكاثوليكية مراسم الاستقبال الرسمي.

    ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس والملك محمد السادس معهدا أسسه العاهل المغربي عام 2015، لتدريب الأئمة والدعاة من الرجال والنساء.

    وقال الفاتيكان إن هذه ستكون أول مرة يزور فيها بابا للكنيسة الكاثوليكية مثل هذا المعهد، الذي يرتاده طلاب من أفريقيا وأوروبا.

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