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جريفيث: الانسحاب من الحديدة بطيء ولكنه جيد
    أنسامد - 29 مارس /آذار - صرح مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أن الانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية بطيئ ولكنه مستمر.

    وأضاف جريفيث "كما ذكرت مؤخرًا، انخفض عدد الضحايا المدنيين في الحديدة بنسبة 50% منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة".

    وتابع أن هذا تغيير وهذا جيد لأهل الحديدة، لكننا بحاجة إلى المضي قدما، مشيرا إلى أن الجانبين يجتمعان يوميا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المرحلة الأولى من الانسحاب من ميناء الحديدة ومنفذين أصغر.

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