أنباءعن اختطاف مهاجرين لسفينةأنقذتهم قبالةالسواحل الليبية

انسامد - 28 مارس - اذار - ذكرت تقارير صحفية أن مهاجرين اختطفوا سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وأمروا الطاقم بالتوجه نحو مالطا.



ويعتقد أن أكثر من 100 مهاجر تحركوا للسيطرة على سفينة الشحن التي أنقذتهم بعد إبلاغهم أنهم سيعودون إلى ليبيا.



وقالت مصادر عسكرية في مالطا إنها لن تسمح للسفينة بدخول مياهها.



ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الخاطفين بأنهم "قراصنة".



يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن دوريات "صوفيا" البحرية في البحر المتوسط للتعامل مع المهاجرين توقفت منذ سبتمبر الماضي.



وقال الاتحاد الأوروبي إن القرار جاء بناء على طلب من إيطاليا.



وبدأت مهمة العملية صوفيا، قبل أربع سنوات، لردع المهربين وإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب. وتم إنقاذ عشرات الآلاف.



