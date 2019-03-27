صحف عربية: قرار ترامب حول الجولان تنفيذ لصفقة القرن

انسامد - 27 مارس - اذار - أدانت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.



ووصف بعض الكتاب في صحف عربية القرار بأنه "أرعن"، بينما أكد آخرون أنه "لن يغير التاريخ والجغرافيا، وسيظل حبراً على ورق". ويؤكد الكاتب محمد عايش، في صحيفة القدس العربي اللندنية، أن الإدارة الأمريكية تنفذ "صفقة القرن بشكل عملي قبل أن تعلن عن مضمونها".



يرى علي قاسم في صحيفة الثورة السورية أن "قرار ترامب الأرعن يضع المشهد الإقليمي والدولي على لائحة الانفجار".



ويقول قاسم إنه "رغم الفارق بين وعد بلفور ووعود ترامب زمنياً وتاريخياً، من منظور العلاقة الجدلية التي تملي شروطها السياسية، فإن التشابه هنا أو التطابق في الولاية التي تنتزع الحقوق التي لا تملكها، وتعطي الوعود التي تفتقد المسوغات الشرعية، تحاول أن تمنح من خلالها صكوكاً متخمةً بالعدوانية والتسلط".



وعلى نفس المنوال، يقول هيثم صالح في صحيفة "تشرين" السورية: "آخر ما تفتقت عنه عقلية ترامب المضطربة هو إعلانه أن (الوقت قد حان للاعتراف بضم) الجولان العربي السوري المحتل لـ (إسرائيل) في خطوة تعد سابقة خطيرة لم يجرؤ عليها أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين، فضلاً عن كونها تتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي صوتت عليها الولايات المتحدة نفسها".



تقول ماجدة العرامي في العرب القطرية إن "ترامب ما زال مصراً على الوقوف ضد تيار الإجماع الدولي، بدا ذلك منذ اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، بالرغم مما سبب هذا القرار من سخط ورفض دوليين".



ووصفت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها قرار ترامب بأنه "عدواناً صريحاً وسافراً على الأمم المتحدة وكل المؤسسات والقوانين والمواثيق الدولية".



أما محمد عايش فيقول في القدس العربي اللندنية إن "بعض الأنظمة العربية وصلت الى درجة من الهوان والانحدار لم يكن أحد يتوقعها، فحتى البيانات والخطابات الصورية التي كانت تقدمها الأنظمة العربية لشعوبها، كوجبات تلفزيونية مسائية، أصبحنا نفتقدها، لأن ترامب يقوم باستعباد الحكام العرب وإسكاتهم ويمنعهم حتى من الاحتجاج الصوري، أو إصدار بيانات وهمية لأغراض إعلامية وبهدف إلهاء شعوبهم".



ويضيف الكاتب أن "الإدارة الأمريكية تقوم حالياً بتغيير الوضع القانوني للصراع العربي الاسرائيلي بشكل كامل، وتقوم بتصفية الملفات الكبرى الخلافية من طرف واحد، ومن دون أي تفاوض، ومن الواضح أيضا أنها تقوم بتنفيذ صفقة القرن بشكل عملي قبل أن تعلن عن مضمونها، وهذا ما ينسحب أيضا على قضيتي اللاجئين والقدس".



