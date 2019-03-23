رئيس وزراء العراق يطالب بإقالة محافظ نينوى بعد كارثة العبارة

أنسامد - 23 مارس /آذار - دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مجلس النواب إلى إقالة محافظ نينوى ونائبيه على خلفية كارثة غرق عبارة في الموصل أودت بحياة نحو 100 شخص بينهم نساء وأطفال.



وأوضح عبد المهدي في خطاب رسمي إلى البرلمان العراقي أن سبب طلب الإقالة يعود إلى الإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.



ووفقاً لنص الدستور العراقي يحق لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.



