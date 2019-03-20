القوات التونسية تقتل دواعش قرب الحدود الجزائر

أنسامد - 20 مارس /آذار - قال مسؤول أمني، إن القوات التونسية الخاصة قتلت الثلاثاء ثلاثة متشددين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.



تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم داعش صور المتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‭‭‭‬‬‬‬‬منذ سنوات.



وقال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لرويترز "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.



وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتشددين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.



وتعرضت تونس لثلاثة هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث.



