ليبيا: رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

أنسامد - 19 مارس /آذار- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء أمس الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.



ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تناول الاجتماع تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



وقدم السراج خلال اللقاء لمحة عن مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على التزام حكومة الوفاق الوطني بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء انتخابات، ويقود إلى بناء دول مدنية ديمقراطية حديثة وفقاً لخطة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة.



وأكد السراج أن لقاءه التشاوري الأخير في أبوظبي، يأتي في إطار لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية وتقديم مقترحات توافقية يمكن البناء عليها خلال المؤتمر الوطني الجامع، منوها أن الحل لا يملكه أي طرف لوحده، بل من الضروري إشراك كافة الليبيين حتى نصل إلى الاستقرار المنشود.



وعبر عن أمله في أن تتوقف التدخلات السلبية لبعض الدول، والتي تسببت في إطالة عمر الأزمة وتعقيدها.



من جهته، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا دعم بلاده للحلول السياسية، وأنه لا وجود لحل عسكري للازمة الراهنة.



وأشار إلى دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي التي من شأنها العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام، كما جاء في اتفاق باريس في شهر مايو من العام الماضي.



