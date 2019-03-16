Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
مقتل وإصابة جنود أتراك بـ"اشتباك" في العراق
    أنسامد - 16 مارس /آذار- قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثمانية آخرون، السبت، في اشتباك خلال عمليات في شمال العراق.

    وأضافت الوزارة في بيان أن 6 مسلحين، من بينهم امرأة تم"تحييدهم" خلال العمليات.

    ويستخدم الجيش التركي تعبير التحييد للإشارة، إلى قتل أو اعتقال أو إصابة المسلحين.

    وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني التي تصفه بالمحظور في شمال العراق، مع سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء وجود عناصر الحزب قرب حدود بلاده.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة

    ألبوم الصور