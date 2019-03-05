سوريا.. "هدنة غير معلنة" في الباغوز لخروج المدنيين

أنسامد 5 مارس /آذار/ - توقفت العمليات العسكرية في بلدة الباغوز شرقي سويا، آخر معاقل تنظيم داعش المتشدد، بشكل مؤقت الثلاثاء، بعد هدنة غير معلنة بين القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي ومن تبقى من مسلحي التنظيم.



وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن توقف المعارك يتزامن مع خروج عائلات جديدة من المدنيين والمصابين، بالإضافة إلى أفراد من داعش وعائلاتهم من بلدة الباغوز.



وأكدا المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي كثفتا القصف خلال الأيام الماضية برا وجوا مع محاولة لاقتحام الباغوز.



وتسببت عملية القصف بوقوع عشرات القتلى في مخيم الباغوز معظمهم من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين.



