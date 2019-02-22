مهاجرو ديتشوتي يطالبون بتعويضات من إيطاليا

انسامد - 22 فبراير / شباط - تقدم مهاجرون أنقذتهم سفينة خفر السواحل الإيطالي "ديتشوتي" قبالة السواحل الليبية بدعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في روما ضد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.



وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية أن المهاجرين يطالبون الحكومة الايطالية بتعويضات مالية عن إجبارهم على البقاء عالقين على متن السفينة لعدة أيام.



وأضافت المصادر أن مكتب محاماة تقدم بدعوى قضائية باسم 41 مهاجرا، بينهم قاصر، كانوا على متن السفينة، يطالبون بتعويضات تتراوح ما بين 42 ألف إلى 71 ألف يورو.



