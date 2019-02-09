التحالف العربي يشن عملية استهداف لميليشيا الحوثي في صنعاء

أنسامد - 9 فبراير /شباط/ - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية نوعية تستهدف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح السبت عند الساعة (0200) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع ، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء .



وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ (19 يناير 2019م) وتاريخ (31 يناير 2019م) والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.



