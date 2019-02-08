المغرب يستدعي سفيره في السعودية بسبب فيلم عن الصحراء الغربية

انسامد - 8 فبراير / شباط - استدعت السلطات المغربية سفير المغرب في المملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، لإجراء مشاورات، بسبب فيلم وثائقي عن الصحراء الغربية تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.



يتناول الفيلم الذي بثته قناة "العربية" قضية الصحراء الغربية ويشكك في الوحدة الترابية للمملكة المغربية في هذه المنطقة. وأكد السفير مصطفى المنصوري، في تصريح لموقع "Le360" المغربي أن العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية مستقرة وتاريخية ، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك اختلافات بين الحين والآخر، مشيرا إلى أنها أزمة عابرة.



