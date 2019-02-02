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العراق يضبط صواريخ إيرانية موجهة لقاعدة أميركية
    أنسامد - 2 فبراير /شباط/ - كشف مصدر أمني عراقي، السبت، عن العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار شمالي العراق، كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد التي يوجد فيها قوات أميركية.

    ووفق المصدر، فإن شرطة محافظة الأنبار وقوة من الجيش العراقي، تمكنوا من ضبط صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش الأميركي في العراق.

    وقال المصدر إن الصواريخ، وعددها ثلاثة، عثر عليها في منطقة "الدولاب" التابعة لناحية البغدادي غربي الأنبار، وكانت معدة للإطلاق من خلال مؤقت تفجير للانطلاق اليوم في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تعطيلها.

    وطبقا لمصادر عراقية محلية، فإن الصواريخ إيرانية الصنع، من دون أن يصدر بيان رسمي بشأن الواقعة.

    وكانت قوة من ميليشيات الحشد الشعبي موجودة في المنطقة التي عثر فيها على الصواريخ الموجهة لاستهداف القاعدة، طبقا لمصادر عراقية.

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