ماكرون يرفض الرد على انتقادات نائبي رئيس الحكومة الإيطالية

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرد على انتقادات نائبي رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، ولويجي دي مايو لفرنسا.



وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي في اليوم الأول من زيارته للقاهرة: "لن أرد. فهذا كل ما يريدانه "، مضيفاً "الأمر برمته لا قيمة له".



ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن ماكرون قوله "الشعب الإيطالي صديق لنا ويستحق زعماء على مستوى تاريخه".



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قال : "إنني أقف بكل كياني وجهودي إلى جانب الشعب الفرنسي وملايين الرجال والنساء الذين يتعايشون مع حكومة سيئة جدا ورئيس جمهورية غاية في السوء". في حين اتهم دي مايو زعيم "حركة الخمس نجوم" فرنسا بـ"إفقار إفريقيا" ودفع المهاجرين للتوجه إلى أوروبا بسبب سياسة "الاستعمار" التي تنتهجها.



